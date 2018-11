‘King Lear’, ‘Krotoa’, ‘Orlando’ en ‘Scheveningen Cabarethoofdstad’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Ook CDA zamelt kado’s in voor Sintvoorieder1

Ook dit jaar doet het CDA in de Haagse gemeenteraad mee aan de inzamelelingsactie van Stichting Sintvoorieder1. CDA’er Michel Rogier heeft zich voorgaande jaren ook ingezet voor deze actie.

“Sinterklaas is een feest dat gevierd moet kunnen worden door iedereen en daar horen kado’s bij”, zegt Rogier. “Wij helpen graag mee om de gezinnen van de voedselbank een hart onder de riem te steken. Het is een prachtig initiatief dat veel aandacht en hulp verdiend. Het CDA roept dan ook haar leden op om speelgoed in te komen leveren bij de fractie. Het CDA zorgt ervoor dat alles wordt ingeleverd bij het inleverpunt.”

Eerder lieten ook Groep de Mos en de PvdA weten kado’s te gaan inzamelen voor Sintvoorieder1. Den Haag FM ondersteunt de actie dit jaar met een serie speciale uitzendingen op radio en televisie vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Van maandag 19 november tot en met vrijdag 23 november kan iedereen daar tussen 07.00 en 23.00 uur kado’s komen inleveren. Naast de programma’s zal ook een aantal live concerten in het café worden gehouden.

