Politie Loosduinen neemt je mee op pad tijdens online volgdienst

De agenten Rob en Megan van politiebureau Loosduinen nemen vrijdag de inwoners van Den Haag mee tijdens hun avonddienst van 15.00 uur tot 23.00 uur. Dit gebeurt door updates en video’s te posten via Facebook. “Er zit een kleine vertraging in, maar we delen alles zo snel mogelijk zodat het echt voelt alsof je erbij bent”, vertelt agent Rob van Dijk op Den Haag FM.

De volgdienst is eens een andere manier voor de politie om in verbinding te komen met de burger, legt Rob uit. “We hebben de burger steeds meer nodig voor meldingen en om een oogje in het zeil te houden. We kunnen niet overal zijn.” Op deze manier kan iedereen vanuit de luie stoel een dagje mee met de politie.

Niet alles zal te zien zijn. “Sommige mensen mogen niet in beeld komen en die worden ter plekke onherkenbaar gemaakt. Ook mogen we in huizen en privéterreinen niet filmen.” Volg Rob en Megan tot 23.00 uur via deze link.

Foto: Politie Loosduinen Facebook.

Luister hier naar het interview met Rob van Dijk op Den Haag FM.