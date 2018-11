STRAATVRAAG: Waarom is Sinterklaas geen vrouw of iemand in een rolstoel?

Spandoek op Grote Markt waarschuwt voor geluidsoverlast

Op de Grote Markt hangt sinds donderdagavond een spandoek om toekomstige buren te waarschuwen voor geluidsoverlast rondom het gebied in het centrum. “Het is bedoeld als een vriendelijke mededeling voor de bewoners of mensen die overwegen in het gebied te komen wonen”, verteld initiatiefnemer namens stichting Popdistrict Maarten Hinloopen tegen Den Haag FM.

Op het spandoek valt, vrij vertaald, het volgende te lezen:

“Vriendelijke (toekomstige) buren,

Bedenkt alstublieft,

Dit gebied is al jaren voor muziek, kunst en cultuur bestemd.

Het geluid hoort hier en wordt door duizenden mensen gewaardeerd.

Denk hieraan voordat u hier komt wonen.”

Het uitgaansgebied rondom de Grote Markt, ook wel het Popdistrict genoemd, is een drukke plek waar tot laat op de avond veel geluid wordt gemaakt. “Het wordt steeds drukker in de stad. Dat willen wij ook, maar we moeten wel een beetje rekening met elkaar blijven houden,” aldus Hinlooper. Het spandoek hangt inmiddels ook bij het Paard en Café Rootz en komt ook bij Bleyenberg.

Luister hier naar het interview met Maarten Hinloopen op Den Haag FM.