STRAATVRAAG: Waarom is Sinterklaas geen vrouw of iemand in een rolstoel?

Volgende week is sinterklaas weer in het land. En dat betekent zoals ieder jaar tijd voor discussie. En dit keer niet alleen over Zwarte Piet. Ook de goedheiligman zelf moet er dit jaar aan geloven. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet vraagt zich namelijk hardop af: "Waarom moet het een man zijn op een paard met knechten en hulpjes? Kan het niet een vrouw zijn, of iemand in een rolstoel?"