The Hague Street Art lanceert magazine over graffitikunst Binckhorst

The Hague Street Art opent vrijdagmiddag de Street Art Route Binckhorst bij het Teleport Hotel aan de Binckhorstlaan. Tegelijkertijd wordt eerste editie van Street Art Magazine gelanceerd. “Dat is het eerste volume van het verzamelwerk met alle uitingen van street art op de Binckhorst”, vertelt kunstenaar Leo Heusdens op Den Haag FM.

De Street Art Route leidt je lang 28 verschillende plekken op de Binckhorst waar graffitikunst te zien is. “Bijvoorbeeld het tunneltje bij Binck 36 waar je legaal kunt oefenen om graffiti te maken.” Een van Leo’s favoriete werken is het werk van het duo Bier en Brood in de Fokkerhaven (foto). “Dat is typisch in hun zwart-wit-grijs stijl zoals je misschien wel hebt gezien op het Nederlands Dans Theater. Daar hebben ze ook de Street Art Award 2018 voor gewonnen.”

De eerste editie van het magazine wordt bij de opening gratis weggegeven. “We hebben er 2.500 gedrukt die na vrijdag je vrijdag over de hele Binckhorst kunt ophalen.” Wethouder Boudewijn Revis verricht om 16.00 uur de officiële opening om 16.00 van de Street Art Route aan de Binckhorstlaan 131.

Foto: Akbar Simonse

Luister hier naar het interview met Leo Heusdens op Den Haag.