Uitbreiding betaald parkeren rond Haagse Markt per 1 januari teruggedraaid

Meer in

De eerdere uitbreiding van betaald parkeren rond de Haagse Markt wordt per 1 januari teruggedraaid. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt. Dat betekent dat vanaf 2019 op dinsdag en donderdag het betaald parkeren in delen van Transvaal en de Schilderswijk overdag vervalt.

Wethouder Tom de Bruijn kondigde eind november 2017 aan dat hij het betaald parkeren ging uitbreiden van vier naar zeven dagen. De Bruijn vond dat er te weinig vrije parkeerplaatsen waren en volgens hem zouden meerdere bewoners vóór deze uitbreiding zijn. Het plan zorgde voor protesten van lokale ondernemers op het stadhuis, maar het ging wel door. Echter, tot grote opluchting van de marktkooplieden op de Haagse Markt, werd deze maatregel door het nieuwe gemeentebestuur teruggedraaid. Het betekent niet dat er in dit gebied geen betaald parkeren meer geldt. Overdag op marktdagen en in de avonduren blijft dit van kracht.

De bewoners en ondernemers worden de komende periode geïnformeerd over de verandering. Daarnaast gaat de parkeerdienst van de gemeente de parkeerautomaten opnieuw instellen en komen er nieuwe borden op straat om de bewoners te attenderen op de naderende verandering. De gemeente gaat op een later moment een draagvlakonderzoek houden om te polsen of het terugdraaien tot een wenselijke parkeersituatie heeft geleid.