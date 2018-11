Verkeersdrukte verwacht door strandrace Red Bull Knock Out op Scheveningen

Het strand van Scheveningen is zaterdag voor de zesde keer het decor van de zwaarste en grootste motorcross strandrace ter wereld: de Red Bull Knock Out. Bezoekers aan Den Haag moeten die dag rekening houden met veel drukte op de wegen. Op het deel vanaf het Noordelijk Havenhoofd tot voorbij De Pier gaan duizend deelnemers de strijd met elkaar aan.

Het reisadvies is om met het openbaar vervoer of (brom)fiets naar het evenement te komen. Mensen die toch met de auto komen moeten er rekening mee houden dat de parkeergarages in Scheveningen snel vollopen. Er worden verkeersregelaars en digitale informatieborden ingezet om automobilisten daarover te informeren. De grootste drukte wordt rond 12.00 uur verwacht. Scheveningen is vanaf dan moeilijk bereikbaar.

De Strandweg vanaf de rotonde Vissershavenweg tot het Adriaan Maasplein is van 9 tot en met 11 november 06.00 uur afgesloten. Er geldt hier van 5 tot en met 16 november ook een parkeerverbod. De Strandweg tussen de rotonde Strandweg-Vissershavenweg en de Scheveningseslag is in dezelfde periode afgesloten. Parkeren is op 9 en 10 november op de hele Strandweg niet mogelijk. Op zondag 11 november wordt de Strandweg tot en met de rotonde Vissershavenweg om 14.00 uur weer vrijgegeven. Op 17 november zijn alle afsluitingen en parkeerverboden opgeheven.

Technische keuring en race

Red Bull Knock Out duurt twee dagen. Op vrijdag vindt de technische keuring van de motoren plaats, op zaterdag worden de races gehouden. Het begint om 9.00 uur. De finale race begint om 13.30 uur. Het evenement duurt tot 15.30 uur. Ook zijn er andere activiteiten op en rond het strand.

www.redbull.com