Marike Jager en Muse in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Marike Jager en Muse (foto).

Muse brengt al een half jaar elke maand een single uit, dus nu hun hele album er is, ken je de helft al. Geen probleem, de Britse rockers voegen er gewoon een stel bijzondere uitvoeringen bij. Vanavond hoor je een brass-band-versie van een nieuwe Muse-song. Tevens in de uitzending; muzikante Marike Jager is terug van weggeweest, net als Regina Spektor en Amy Macdonald.

Meer nieuwe releases zijn er van Fresku, Oi Va Voi, Imagine Dragons, Douwe Bob, Olly Murs, De Jeugd van Tegenwoordig, Ice Cube en The Magic Mumble Jumble. En in navolging van Anouk en Jacqueline Govaert, is er nu ook Nederlandstalig werk van Anneke van Giersbergen en van Trijntje Oosterhuis.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).