SpaceTalks in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond hoor je in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM meer over SpaceTalks.

November staat in heel Europa in het teken van de zogeheten #SpaceTalks, events waarbij mensen die professioneel in de ruimtevaart werkzaam zijn, worden opgeroepen door het Europese Ruimtevaart agentschap ESA om in gesprek te gaan met het algemeen publiek over ruimtevaart. Onze eigen Mediamix-medewerker Erik Laan is werkzaam in de ruimtevaartindustrie en zal alle ins en outs uit de doeken doen.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda.