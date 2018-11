As Soennah-moskee boos over aangifte Femmes for Freedom

Aanhouding na mishandeling in Schilderswijk

De politie heeft een 34-jarige man zonder vaste woonplaats aangehouden die mogelijk betrokken is bij een zware mishandeling in de Schilderswijk. De door een omstander gefilmde mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag, op de kruising van het Veluweplein met de Schalk Burgerstraat en de Hoefkade.

De politie voerde in de omgeving van de Marktweg een buurtonderzoek uit. Toen agenten in een woning diversen personen controleerden, ontdekten zij dat een 34-jarige man gesignaleerd stond voor een DNA-afname. Hiervoor werd hij aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar ontdekten agenten dat de man sterke gelijkenis had met een van de verdachten op het filmpje van de mishandeling.

De man werd daarop aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij openlijk geweld en zware mishandeling. Hij is gehoord en er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. De politie is nog steeds op zoek naar het slachtoffer en de tweede verdachte.