Anouk deelt liveopnames concert Tuschinski, fans kiezen welk nummer

De Haagse zangeres Anouk deelt vanaf dinsdag twee keer per week een video op Instagram van haar concert dat ze in oktober in Theater Tuschinski gaf. De fans mogen kiezen welk nummer Anouk zal delen.

“Welk nummer willen jullie morgen als eerste zien?”, vraagt Anouk op haar Instagram. Fans kunnen kiezen uit één van de twaalf nummers die op haar nieuwe Nederlandstalige album Wen d’r Maar Aan staan. Denk dan bijvoorbeeld aan nummers als Jij, Ik Mis Je en Lente of de titeltrack Wen D’r Maar Aan.

De Haagse zangeres is sinds 2 november weer te zien als jurylid bij The Voice Of Holland. Dat doet ze al sinds 2014. De rockster stond in september nog op het Scheveningse strand tijdens Live on the Beach. Het concert waar ze haar Nederlandstalige album speelde in het Amsterdamse Tuschinski toont juist een intiemere kant van Anouk. Het gelijknamige album Wen D’r Maar Aan kwam half oktober op één binnen op de Dutch Charts.