As Soennah-moskee boos over aangifte Femmes for Freedom

Het bestuur van de stichting As Soennah-moskee overweegt stappen tegen Femmes for Freedom vanwege polariserende uitspraken. Vrijdag deed Femmes for Freedom aangifte tegen de Haagse moskee vanwege een video die op de website van de moskee zou staan.

In die video wordt volgens Femmes for Freedom gezegd dat vrouwenbesnijdenis “niet verplicht is, maar wel aanbevolen” is. Het bestuur van de stichting As Soennah-moskee stelt dat dit “pertinent onwaar en aantoonbaar onjuist” is. “De As Soennah-moskee is een moskee met een Marokkaanse achtergrond, een gemeenschap waarin genitale verminking nooit voorgekomen is”, aldus het bestuur.

Femmes for Freedom zet zich in voor rechten van vrouwen en meisjes en is fel tegen genitale verminking bij vrouwen. De actiegroep[ roept anderen op om ook aangifte te doen tegen de moskee. Er is een conceptaangifte opgesteld die kan worden verstuurd naar de politie in Den Haag.