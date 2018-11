Boekenserie over Haagse korfbalgeschiedenis “vol mooie persoonlijke verhalen”

De uitgeverij Nederlandse Sportboeken Club is dit jaar gestart met een serie boeken over de historie van korfbal in Den Haag. De boeken gaan niet alleen over de rijke historie die de sport heeft in Den Haag, maar ook over het heden en de toekomst.

“In het boek staat niet alleen informatie over de sport, maar vooral staan er verhalen in die mensen in hun korfbalcarrière hebben meegemaakt”, vertelt samensteller van het boek Rob Blokboel op Den Haag FM. Veel verschillende clubs komen voor in het boek, zowel nog actieve verenigingen als gefuseerde of opgedoekte clubs. “Voor mij was het heel leuk om de oude foto’s te zien van Ready. De club bestaat niet meer, maar vroeger speelden daar veel leden van mijn familie.”

Het boek “Van ALO en Tims tot Mulder en PAMS” werd zaterdag 3 november gepresenteerd en was afgelopen weekend, tijdens de afsluiting van de Haagse Korfbaldagen, te koop in de kleine kantine van de HKV/Ons Eibernesthal. Het boek kost 17,50 euro en is bij alle boekhandels in Nederland bestellen.

Foto: KVS/Maritiem

Luister hier naar het interview met Rob Blokpoel op Den Haag FM.