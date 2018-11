Escher museum organiseert speciale rondleiding voor visueel beperkten

Het Museum Escher in Het Paleis organiseert donderdag 15 november een speciale rondleiding voor blinden en slechtzienden. Voor de tour zijn er een aantal speciale stukken ontwikkeld om visueel beperkte bezoekers een soort optische illusie te laten ervaren. “Ook mensen die slecht of niet kunnen zien zouden moet kunnen genieten van het werk van Escher”, vertelt general manager van het museum Marcel Westerdiep op Den Haag FM.

“Dat kan dus door de onderdelen van het werk stapsgewijs te presenteren”, vervolgt Westerdiep. “Zo is bij een van de stukken op het eerste paneel een engeltje en een duiveltje te voelen. Zo zijn ze los van elkaar te herkennen. Daarna staan de beide figuren precies in elkaar passend, als puzzelstukjes, op het volgende paneel. Ze vullen dan de complete oppervlakte.” Op die manier is het de bedoeling dat de “vlakvulling” waar Escher om bekend staat ook te ervaren is zonder het te zien (foto).

Voor de eerste editie op donderdag zijn een aantal mensen uit de doelgroep uitgenodigd die zich dit keer gratis aanmelden. “We denken dat we heel ver zijn gekomen om Eschers kunst ervaarbaar te maken, maar we horen graag van de doelgroep zelf.” Het museum heeft de intentie dit soort speciale rondleidingen twee keer per jaar te organiseren.

Foto: Jens van Pieterson

