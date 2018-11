PostNL gaat in binnenstad Den Haag bestelbussen vervangen door elektrische bakfietsen

PostNL gaat in de binnenstad van Den Haag alle bestelbussen vervangen door elektrische bakfietsen om zakelijke post en pakketten zoveel mogelijk duurzaam te bezorgen.

Nu al rijden elektrische bakfietsen 650 uitstootvrije bezorgkilometers per dag, goed voor een vermindering van 41.000 kg CO2-uitstoot per jaar. In 2025 wil PostNL alle post en pakketten in 25 grote Nederlandse binnensteden volledig uitstootvrij bezorgen. Om dat streven aan te kondigen werd maandag in museum Comm een bijeenkomst gehouden waarbij wethouder Liesbeth van Tongeren van Duurzaamheid en Energietransitie per elektrische bakfiets een pakket met lokale duurzame producten van PostNl ontving.

“Mensen in Den Haag willen graag schone lucht en minder lawaai”, zegt Van Tongeren. Zij prijst de voorbeeldfunctie van PostNL. “Ik vind het belangrijk om mensen aan te moedigen over te gaan op elektrisch vervoer. Dat is voor alle inwoners fijn.”

Foto: Wendy van Bree