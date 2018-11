Tentoonstelling ‘Vechters voor de Waarheid’ in Nieuwspoort

In Perscentrum Nieuwspoort aan de Lange Poten is momenteel de internationale tentoonstelling ‘Vechters voor de Waarheid’ te zien, met portretten van omgekomen journalisten.

Na de terreuraanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs startte de Duitse kunstenares Susanne Köhler in 2015 met het maken van portretten van vermoorde en vervolgde journalisten. “Wanneer journalisten worden vermoord krijgen zij voor korte tijd aandacht. Daarna verdwijnt de herinnering,” zegt Köhler. “Het idee van de expositie is hun gezicht en verhaal te herinneren. Je kan de waarheid niet laten verdwijnen met de mensen.”

De laatste jaren hebben verschillende kunstenaars zich aangesloten bij Köhler’s initiatief. Gezamenlijk hebben zij portretten gemaakt van vermoorde en vervolgde journalisten van over de hele wereld. In totaal zijn in Nieuwspoort tot 16 november twintig portretten te zien. Het perscentrum is voor belangstellenden geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Foto: www.freepressunlimited.org