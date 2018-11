Dimitris schildert de mooiste plekken van Den Haag in zijn lunchpauze

Terwijl de meeste werknemers in de lunchpauze hun bammetje eten, gaat Dimitris op pad met zijn schildersdoek om de mooiste plekken van Den Haag te schilderen. Hij is al 30 jaar ambtenaar, en trekt er gemiddeld drie keer per week op uit om een schilderij te maken. ‘Het is een goede afwisseling van werk’. Het werk van Dimitris is te koop op www.dimitrisvoyiazoglou.com of bij Noordeinde 96.