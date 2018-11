Rutte en Krikke ontvangen nieuw boek over ‘Interieurs van het Binnenhof’

Gefeliciteerd! Haags café Huppel the Pub uitgeroepen tot beste kroeg van Nederland

Meer in

Het Haagse café Huppel the Pub is maandagavond uitgeroepen tot de nummer één van de Café Top 100 2018.

De zaak in het Hofkwartier heeft daarmee een primeur: voor het eerst sinds 1994 wint een café uit Zuid-Holland de verkiezing van vakblad Misset Horeca. “Het eigen smoelwerk, de onvergelijkbare warme sfeer, het uitgebreide assortiment, de bewuste keuzes, de klinkende cijfers, het fijne personeel, de gezellige gasten, het uitgekiende beleid…hoe kan Huppel The Pub dit jaar in hemelsnaam níet op plek 1 staan?”, schrijft de jury.

Vorig jaar eindigde de kroeg van eigenaren Jeroen van Beek en Eline van Urk (foto) op de tweede plek .