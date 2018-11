Gemeente daagt hackers uit in ‘Hâck Den Haag’

De gemeente Den Haag houdt donderdag 22 november in samenwerking met het Haagse cyber securitybedrijf Cybersprint een hackwedstrijd onder de titel ‘Hâck Den Haag’. Ethische hackers uit binnen- en buitenland zijn uitgenodigd om die dag in het Atrium van het stadhuis de digitale omgeving van de gemeente te testen op kwetsbaarheden. Een aantal van de beste hackers uit Nederland heeft zich al aangemeld.

“De digitale systemen van de gemeente Den Haag worden 24 uur per dag actief gemonitord op kwetsbaarheden, er is dan ook geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van de gemeentelijke ICT-systemen”, zegt wethouder Rachid Guernaoui van ICT. “Toch is het goed om de proef op de som te nemen en te onderzoeken of er kwetsbaarheden zijn te vinden die nog onbekend zijn. Daarom dagen wij de beste hackers uit om dit te testen.”

Voor ‘Hâck Den Haag’ testen de hackers de online omgeving van de gemeente. Ze zijn daarbij verplicht om kwetsbaarheden aan de gemeente te melden en deze niet verder te delen. ICT-specialisten van de gemeente staan paraat om eventueel gevonden kwetsbaarheden direct te verhelpen. De gemeente Den Haag garandeert dat de omgang met persoonsgegevens en de beschikbaarheid van haar diensten voortdurend aan de hoogst mogelijke veiligheidseisen voldoet, ook tijdens deze hackwedstrijd. De resultaten worden aan het eind van de dag bekendgemaakt door Guernaoui.

Foto: Christoph Scholz (Flickr)