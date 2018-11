Groep de Mos boycot AD Haagsche Courant wegens “persoonlijke aanval” op raadslid

Coalitiepartij Groep de Mos boycot voorlopig redacteuren van AD Haagsche Courant vanwege een “persoonlijke en onterechte aanval op een raadslid van ons”. Dat zegt de krant te hebben vernomen van de woordvoerder van de partij.

Aanleiding voor de boycot is een artikel in de krant over gemeenteraadslid Nino Davituliani. “Ze reageerde op het feit dat een Armeens gezin in Nederland verblijft door een kerkasiel in Buurt- en Kerkhuis Bethel. Ze moesten terug naar hun eigen land”, vertelt Julia Broos van het AD. “In dat stuk staat dat wij hebben ontdekt dat Nino zelf een kinderpardon heeft gehad en daarom in Nederland is.” Davituliani is afkomstig uit Georgië en heeft tien jaar geprocedeerd om in Nederland te blijven.

Volgens de krant wilde het raadslid niet dat het stuk gepubliceerd werd. “Nu kan ze op haar hypocrisie gewezen worden”, zegt Broos. Sindsdien is het de krant niet gelukt om contact te krijgen met Groep de Mos, tot de woordvoerder een reactie gaf. “We hebben besloten om AD Haagsche Courant links te laten liggen, vanwege persoonlijke en onterechte aanvallen op een raadslid van ons”, citeert de krant woordvoerder Elias van Hees.

Vrije pers

De nieuwschef van de krant, Axel Veldhuijzen, reageert als volgt: “Het staat iedereen vrij om boos te zijn over onze berichtgeving en de telefoon even niet op te nemen als wij bellen. Maar deze reactie van Groep De Mos sterkt ons alleen maar in onze passie voor onafhankelijke journalistiek. Wij blijven over politici schrijven. Ook als hen dat even niet goed uitkomt.” Den Haag FM heeft Groep de Mos gevraagd om een reactie, maar de partij was niet bereikbaar voor commentaar. Groep de Mos deelde wel het volgende bericht via Twitter.

Nou nou, @ADDenHaag!

Niet onder de indruk van journalisten die achtergrond van mensen als leidend zien ipv beleid waar @axelveldhuijzen kennelijk geen onafhankelijke opvatting over heeft!

Persvrijheid groot goed evenals onze vrijheid naar wie wij persberichten sturen👍🏻, doei! pic.twitter.com/DxTNKk6uOW — Hart voor Den Haag / Groep de Mos (@GDMDenHaag) 12 november 2018

