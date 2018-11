Haagse Stadspartij: “Metropoolregio jaagt mensen het OV uit”

De Haagse Stadspartij is niet te spreken over de nieuwe tarieven voor het openbaar vervoer (OV) in de Haagse regio. De prijzen worden jaarlijks vastgesteld door de Metropoolregio Den Haag Rotterdam.

“Voor 2019 varieert de verhoging van de verschillende tarieven van 5,75% tot ruim 14%”, zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller. Hij heeft het stadsbestuur om opheldering gevraagd. “Zo jaag je mensen het OV uit!” . Het opstaptarief gaat in 2019 van 90 cent naar 96 cent. Het kilometertarief wordt verhoogd naar 16,6 eurocent (was 15,7 eurocent), de prijs van een los kaartje gaat van 3,50 euro naar 4 euro en het tarief van de dagkaart van 6,50 naar 7,10 euro.

“Terwijl het Haagse gemeentebestuur vol ambitie zit om het OV aantrekkelijker te maken en wil investeren in trams en schaalsprong, worden in de achterkamertjes van de Metropoolregio nieuwe drempels opgeworpen”, vindt Wijsmuller. “Mobiliteit in onze stad wordt zo peperduur en het OV voor de mensen met een kleine beurs steeds onbereikbaarder. De tweedeling wordt dus groter. Tariefsverhoging leidt tot reizigersverlies terwijl we juist willen dat meer mensen het OV nemen!”

Foto: David van Keulen