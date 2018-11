John Medley treedt op tijdens Hollandse Avond in actieweek Sintvoorieder1

De Haagse zanger John Meldey komt tijdens de speciale Hollandse Avond optreden in de Sintvoorieder1 actieweek van Den Haag FM. “Ik ben vroeger ook verwend door de Sint, dus als het kan wil ik graag mijn steentje bijdragen”, vertelt Medley op Den Haag FM.

Eerder beloofde de zanger al kado’s in te zamelen. “Ik zorg voor een hele hoop nieuwe knuffels voor de kinderen.” In het programma Haagse Ochtendradio bevestigt Medley live te komen optreden in het Parkroad Café tijdens de actieweek voor Sintvoorieder1. Op donderdag 22 november is er namelijk een speciale Hollandse Avond waar ook zanger Mike Peterson zal optreden.

Den Haag FM-actieweek

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 7.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Naast radioprogramma’s zal er ook een aantal live concerten in het café worden gehouden. Hou de komende weken de website van Den Haag FM in de gaten voor meer informatie.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.

Luister hier naar het interview met John Medley op Den Haag FM.