Ook Harrie Jekkers wordt geëerd met een geveltekst

Na de Q65, Golden Earring en The Tielman Brothers wordt ook zanger/cabaretier Harrie Jekkers geëerd met een geveltekst. Het is de bedoeling dat aan het Heeswijkplein de tekst ‘ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen’ op de muur wordt bevestigd.

De beroemde zin komt uit het lied ‘O O Den Haag’ dat Jekkers met zijn toenmalige band Klein Orkest in 1982 uitbracht onder de schuilnaam ‘Harry Klorkestein’. Woningcorperatie Vestia en het projectbureau Made in Moerwijk namen het initiatief voor het gevelmonument. De welstandscommissie moet nog wel toestemming geven.

De Haagse sixtiesband Q65 werd in 2016 als eerste geëerd met een songtekst op een gevel aan het Almeloplein. Een jaar later was de Golden Earring aan de beurt met een geveltekst in de Terletstraat. Dit jaar werden The Tielman Brothers geëerd met een tekstregel aan de Bouwlustlaan.

Foto: Het Nationale Toneel