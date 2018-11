Vestia tweede in verkiezing Schimmelschandpaal van SP

Woningcorporatie Vestia is tweede geworden in de verkiezing voor de Schimmelschandpaal. De prijs van de SP is bedoeld voor de woningcorporatie waarover zij de meeste klachten ontvangen met betrekking tot schimmel in de huizen, en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen. De eerste prijs ging naar de Groningse woningbouwcorporatie Acantus.

De Haagse SP-fractievoorzitter Hanne Drost hoopt dat de tweede plaats van Vestia de corporatie zal aansporen om meer te doen voor de Haagse huurders die last hebben van schimmel. Drost: “Dit zegt volgens mij veel over hoe de groot de problematiek hier in Den Haag is. Vestia gaf aan dat de aanpak van schimmelwoningen hoog op de agenda staat en wij gaan ze daar samen met de huurders aan houden.”

Met de verkiezing wil de SP landelijk aandacht voor het probleem. Zo zijn er een half miljoen sociale huurwoningen in Nederland die kampen met vocht en schimmel. De partij roept daarom de minister op om in actie te komen.