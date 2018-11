Who Cares Festival voor jonge mantelzorgers in theater De Vaillant

Centrum 16-22 organiseert dinsdag een festival speciaal voor jongere mantelzorgers tussen de 16 en 25 jaar oud. Het evenement heet Who Cares en vindt dinsdagmiddag plaats in theater De Vaillant in de Schilderswijk. “Ze hebben maar weinig met het label mantelzorger, het is iets gewoons voor ze”, vertelt projectleider Renske van Hoeve op Den Haag FM.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. “Landelijk is zo’n zes procent van de mensen mantelzorger.” Op het festival kunnen de jongeren verhalen met elkaar delen en meedoen aan verschillende workshops. “We hebben workshops grenzen aangeven, ontspanning en koken.”

Als afsluiting is er muziek en kan er gezamenlijk gegeten worden van wat er gemaakt is tijdens de workshop koken. Aanmelden voor het festival dat dinsdag om 13.30 kan nog door een email te sturen aan info@centrum1622.nl.

Foto: Centrum 16-22

Luister hier naar een interview met Renske van Hoeve op Den Haag FM.