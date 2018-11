WINACTIE: Gratis naar Maaike Ouboter in het Paard op donderdag 22 november

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het concert van Maaike Ouboter op donderdag 22 november in het Paard.

Maaike Ouboter brak in 2013 door toen ze haar nummer ‘Dat Ik Je Mis’ speelde in het programma ‘De Beste Singer-songwriter van Nederland’. Na het overweldigende succes van de single en het daaropvolgende album ‘En Hoe Het Dan Ook Weer Dag Wordt’ nam Maaike de tijd om inspiratie op te doen voor nieuwe liedjes. Ze praatte met onbekende mensen en luisterde naar hun persoonlijke verhalen. “Want íedereen heeft een verhaal. En dat wilde ik horen, en ontdekken wat het met mij zou doen.” Het resultaat is terug te horen op haar tweede album ‘Vanaf nu is het van jou’.

Den Haag FM geeft een keer twee vrijkaarten weg voor het concert van Maaike Ouboter in het Paard op donderdag 22 november. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

Grote foto: Sanja Marusic.

