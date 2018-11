Ready to Play-avond op maandag 19 november in Parkroad Café voor Sintvoorieder1

Binckhorstplan zet coalitie- en oppositiepartijen lijnrecht tegenover elkaar

De coalitiepartijen in de gemeenteraad zien niets in het voorstel van de oppositie om meer tijd te nemen om de toekomstplannen voor de Binckhorst onder de loep te nemen. Dat bleek woensdagochtend tijdens een commissievergadering.

De Binckhorst verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een hippe stadswijk waar mensen kunnen wonen en werken. In de wijk worden duizenden nieuwe woningen gebouwd. Nieuw is dat deze plannen worden vastgelegd in een omgevingsplan en niet in een gedetailleerd bestemmingsplan. Het omgevingsplan regelt een totale ontwikkeling van een gebied waarbij de gemeenteraad kaders stelt waarbinnen gebouwd mag worden.

“We hebben gehoord dat veel experts en belanghebbenden zeggen dat het plan onvoldragen is”, aldus Martijn Balster van de PvdA. Hij vindt dat hij nog te weinig inzicht heeft in de gevolgen van het omgevingsplan en de sturing die de raad kan voeren. Daarom stelde hij tijdens de commissievergadering voor om de vergadering een paar weken uit te stellen, zodat de raad meer informatie kan krijgen en er meer betrokkenen gesproken kunnen worden. Oppositiepartijen CDA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP, Partij voor de Dieren, NIDA en 50Plus sloten zich hierbij aan.

“Veel betrokkenen gehoord”

Maar het voorstel werd door de gehele coalitie ter zijde geschoven. “We hebben veel tijd gestoken in het bespreken van de plannen”, stelt D66-raadslid Daniël Scheper. “Er zijn veel mogelijkheden geweest om je te laten informeren en we hebben veel betrokkenen gehoord. Ik vind het jammer dat de oppositie, en met name de heer Balster doet voorkomen alsof we niet zorgvuldig handelen.”

Foto: Nanda Sluijsmans (Flickr)

Luister hier naar een interview met Daniel Scheper op Den Haag FM.