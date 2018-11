Cheque voor 2,5 miljoenste bezoeker Hofbad

De 2,5 miljoenste bezoeker van het Hofbad heeft woensdag een cheque gekregen uit handen van wethouder Richard de Mos van Sport. De 81-jarige mevrouw Van der Geest mag een jaar lang gratis komen zwemmen.

De bezoekster zwemt al jaren samen met haar 82-jarige man in het zwembad in Ypenburg. Ze was er vanaf het begin bij, en wekelijks komt zij naar de fifty-fit-lessen. Ze was aangenaam verrast met de cheque en bloemen die zij overhandigd kreeg van de wethouder. “Het is fantastisch dat mevrouw en meneer samen wekelijks komen zwemmen. Zo blijven ze samen fit! Ik kom snel ook een keer een duik nemen”, aldus De Mos.

Het Hofbad is het modernste zwembad in Den Haag. Het heeft een 50-meterbad, vier springplanken en een duiktoren van vijf meter hoog. Daarnaast is er een instructiebad, een peuterbad, een recreatiebad met een glijbaan, een whirlpool en wildwaterkreek.