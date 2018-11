Ready to Play-avond op maandag 19 november in Parkroad Café voor Sintvoorieder1

D66 Den Haag helpt inzamelingsactie Sintvoorieder1

Ook D66 in de Haagse gemeenteraad doet mee aan de inzamelingsactie van Stichting Sintvoorieder1. “We hebben nu ongeveer drieëndertig kado’s kunnen verzamelen”, vertelt raadslid Marieke van Doorn van D66 op Den Haag FM.

“Wij weten dat ongeveer een kwart van de kinderen in Den Haag onder de armoedegrens leeft. Als je dat weet kun je je voorstellen dat de Sint geen cash heeft om over langs te kunnen”, vertelt Marieke. Voor haar is het sinterklaasfeest heel speciaal. “Sinterklaas was voor mij vroeger heel spannend. We vierden het thuis of bij opa en oma met onze neefjes en nichtjes.” Marieke belooft om tijdens de actieweek langs te komen bij het Parkroad Café.

Den Haag FM ondersteunt de actie dit jaar met een serie speciale uitzendingen op radio en televisie vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Van maandag 19 november tot en met vrijdag 23 november kan iedereen daar tussen 07.00 en 23.00 uur kado’s komen inleveren. Naast de programma’s zal ook een aantal live concerten in het café worden gehouden.

Luister hier naar het interview met Marieke van Doorn op Den Haag FM.