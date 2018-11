Den Haag op cover van bekend Chinees magazine

De Chinese actrice Hai-Qing was afgelopen zomer in Den Haag als toeristisch ambassadrice van Nederland in China.

Met een crew van tien personen bezocht Hai-Qing in juni het Mauritshuis, Louwman Museum, Madurodam en restaurant The Penthouse. Wat Den Haag te bieden heeft op toeristisch gebied kan ze via haar eigen kanalen aan een uitgebreid publiek kenbaar maken. In oktober sierde zij de cover van het toeristisch magazine Xin Luxing. Met een oplage van 315.000 per maand een van de belangrijkste Chinese tijdschriften.

Hai-Qing heeft in China haar eigen tv-programma, speelt in films en tv-series, werkt mee aan commercials en is te zien op diverse online tv-kanalen. Zo heeft zij ruim 11 miljoen volgers op haar Weibo account (het Chinese Twitter).