Haags ambulanceprotest en strafzaak Mitch Henriquez in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM is woensdag weer volop aandacht voor Haagse misdaad- en veiligheidskwesties. FNV-bestuurder Fred Seifert vertelt over CAO-acties bij de Haagse ambulancedienst. De zaak Mona Baartmans wordt doorgenomen en er is nieuws over de vervolging van twee agenten in de zaak Mitch Henriquez.

Deze week breiden ambulancemedewerkers hun CAO-acties uit. Ook komen er werkonderbrekingen. De eerste demonstratieve werkonderbreking is op donderdag 15 november in Den Haag. Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn vertelt in Dossier Mastenbroek over deze actie.

De zoon van Mona Baartmans heeft bekend dat hij zijn moeder om het leven heeft gebracht. Dossier Mastenbroek blikt terug op deze trieste zaak die begon bij een Haags verpleegtehuis waar Mona destijds voor het laatst werd gezien.

Op dinsdag 20 november start het gerechtshof Den Haag met het hoger beroep in de strafzaak Mitch Henriquez (foto). In deze zaak staan twee agenten terecht. De agenten hebben hoger beroep ingesteld. Op Den Haag FM zetten we alle feiten op een rijtje.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.