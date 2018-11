Haagse organisaties werken samen in de strijd tegen diabetes

De twee Haagse organisaties Spark en DiaB-TV slaan de handen ineen om kinderen met diabetes helpen en te voorkomen dat kinderen de ziekte krijgen. “We focussen ons met name op de basisscholen om kinderen te leren over bewegen en een gezonde lifestyle”, vertelt Bernard Verheul van Spark op Den Haag FM.

Volgens de organisaties staat diabetes op de tweede plek in het overzicht van chronische ziekten in de gezondheidsenquête 2016 van GGD Haaglanden. “Een hoogleraar aan de universiteit van Oxford noemt het zelfs de Zwarte Dood van deze tijd”, aldus Verheul. Om te voorkomen dat diabetes toeneemt onder kinderen bundelen de organisaties hun krachten. “We hebben een prachtig sportterrein waar gehockeyd en gevoetbald kan worden, we geven kooklessen en hebben het project magische moestuin. Daar leren kinderen over biologisch en niet-gemodificeerd eten.”

Paula Udondek van DiaB-TV kijkt uit naar de samenwerking en een gezondere jeugd. “Als je jong begint met bewust eten dan wordt de mens steeds gezonder.” Bij het terrein van Spark, het oude clubgebouw van korfbalclub Ready aan de Escamplaan, maken de Haagse organisaties om 15.00 uur hun samenwerking officieel.

