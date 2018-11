Ready to Play-avond op maandag 19 november in Parkroad Café voor Sintvoorieder1

De Haagse bandcoachingorganisatie Ready to Play ondersteunt de Sintvoorieder1-actieweek van Den Haag FM. Komende maandag 19 november treedt in Parkroad Café aan de Nobelstraat een keur van jonge muzikanten op die door de organisatie worden gecoacht.

Ready To Play bandcoaching is zeer succesvol en groot in Den Haag. Met een team van gemotiveerde coaches begeleidt de organisatie meer dan vijftig veelal jonge bands en meer dan 300 songwriters en instrumentalisten. Zowel beginners als gevorderden kunnen bij de organisatie terecht voor tips & tricks. De ervaren coaches delen graag hun passie voor muziek. Ready to Play geeft bandcoaching in Musicon en bij Popradar Den Haag. Ready To Play organiseert veel optredens en presenteert zich op diverse festivals en evenementen. Ben je benieuwd naar de nieuwe talenten van Ready to Play? Kom dan maandag naar Parkroad Café voor de concerten. Aanvang 20.30 uur. Mensen die bij het concert willen zijn moeten als entree minimaal één kado meenemen.

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 07.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Naast radioprogramma’s zal ook een aantal live concerten in het café worden gehouden. Hou deze website in de gaten voor meer informatie.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.