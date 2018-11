The Hague Street Art verloot kunstwerken voor Sintvoorieder1 tijdens nieuwe expositie ‘Inside ’18’

The Hague Street Art opent zaterdag in de Victor Laurentius Gallery de expositie ‘Inside ’18’ aan de Korte Vijverberg. Een aantal deelnemende kunstenaars stelt daar hun werk beschikbaar voor een loterij, waarvan de opbrengst wordt besteed aan kado’s voor de inzamelingsactie Sintvoorieder1 van Den Haag FM.

“Naast twaalf schilderijen van internationale kunstenaars, draait het bij deze expo met name om onze eigen artiesten die daar hun werk laten zien”, vertelt Leo Heusdens van The Hague Street Art woensdag op Den Haag FM. Het kunstenaarsplatform heeft ongeveer dertig ervaren en minder ervaren artiesten in de gelederen, die allemaal nieuw werk zullen exposeren: van abstract tot realistisch en alles wat er tussenin zit. “Ze mochten niet meedoen met oud werk, dus iedereen is nu aan het knallen om alles op tijd af te krijgen. Maar het wordt ontzettend gaaf”, belooft Heusdens.

Tijdens de opening van de expositie wordt ook geld ingezameld voor kado’s voor Sintvoorieder1, de actie waarmee Den Haag FM zo veel mogelijk kado’s probeert in te zamelen voor kinderen uit Den Haag die het niet zo breed hebben. Heusdens: “We vinden dit allemaal een onwijs goed initiatief. Meerdere artiesten hebben hun kunstwerk beschikbaar gesteld voor een loting. Bezoekers kunnen voor vijf euro een lootje kopen. Van het ingezamelde geld, gaan we vervolgens ontzettend gave kado’s kopen voor Sintvoorieder1.”

De expositie Inside ’18 is tot en met zondag 25 november te bezoeken in de Victor Laurentius Gallery aan de Korte Vijverberg 2.

Den Haag FM-actieweek

Den Haag FM zamelt van maandag 19 november tot en met vrijdag 23 november kado’s in voor kinderen in opvanghuizen of kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. Tijdens de actieweek zenden we live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat, waar iedereen welkom is om kado’s langs te komen brengen.

Foto: The Hague Street Art (Facebook)

Luister hier naar het interview met Leo Heusdens op Den Haag FM.