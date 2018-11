VVV Den Haag krijgt nieuwe naam: THIS

Het kantoor van de VVV Den Haag in het gebouw van de Openbare Bibliotheek aan het Spui is vernieuwd en krijgt een nieuwe naam: The Hague Info Store, kortweg THIS.

“THIS ademt Den Haag in al zijn facetten: het veen en het zand, Stad aan Zee, koninklijk Den Haag en de Internationale Stad van Vrede en Recht”, laat de het The Hague Marketing Bureau weten. “Met een uitgebreid pakket aan Haagse producten kan je Den Haag echt proeven.” In de The Hague Info Store kan je onder meer terecht voor plattegronden, toeristische folders en informatiebrochures, fiets- en wandelroutes, excursies, Haagse boeken en souvenirs, cadeaukaarten en OV-vervoersbewijzen. Ook zijn er kaartjes te koop voor onder andere het Nederlands Dans Theater, Paard, Mauritshuis, Gemeentemuseum Den Haag, Escher in het Paleis, Panorama Mesdag en het Residentie Orkest.

In THIS, op de begane grond van de bibliotheek aan het Spui, staan de medewerkers klaar om de jaarlijkse 350.000 bezoekers van de bieb van dienst te zijn. De The Hague Info Store is zeven dagen per week, 363 dagen per jaar open. THIS wordt op 23 november geopend door wethouder Richard de Mos van Economie.