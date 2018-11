Burgemeester Pauline Krikke opent maandag de actieweek van Den Haag FM voor Sintvoorieder1

Burgemeester Pauline Krikke opent de actieweek van Den Haag FM voor Sintvoorieder1. Ze doet dat komende maandag om 09.00 uur tijdens de live radio- en televisie-uitzending vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat 11b. Tal van prominente Hagenaars hebben inmiddels toegezegd ook mee te doen aan inzamelingsactie.

Den Haag FM zamelt van maandag 19 november tot en met vrijdag 23 november kado’s in voor kinderen in opvanghuizen of kinderen van wie de ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. Want elk kind verdient een cadeau op 5 december! De actie is een samenwerking met Stichting Sintvoorieder1. Den Haag FM gaat een week lang van 07.00 tot 23.00 uur live radio en televisie maken vanuit Parkroad Café, waar iedereen zijn kado live in de uitzending kan komen doneren.

Een groot aantal prominente Hagenaars heeft al toegezegd een kado te komen brengen, waaronder Karel ‘Mini’ de Rooij, zanger Tim Akkerman, zangeres Emmaly Brown, beautyvlogster Mascha Feokistova, tassenontwerper Omar Munie, minister Bruno Bruins, muzikant Ed Struijlaart, tv-presentatrice Jessica Mendels, Hagenaar van het Jaar Susanne Keulaerds, Behangkoning John van Zweden, Instagrammer Iris Amber Nijboer, DJ Coen Bom, rapper Bernd Ganzebev van De Kraaien, schrijver Boozy de Kok, cabaretier Farbod Moghaddem en schrijver Karel Kanits. Verder hebben bijna alle politieke partijen in de Haagse gemeenteraad en de meeste wethouders toegezegd hun steentje bij te dragen aan de actie.

Bedrijven en organisaties

Verschillende bedrijven en organisaties pakken groot uit met een flink aantal kado’s, zoals online supermarkt Picnic, de Haagse Markt, De Ooievaart, Feest aan Zee, poppodium Paard, ADO Den Haag, ADO Den Haag Vrouwen, De Uithof en Madurodam. Realityster Michael van der Plas en artiestenmanager Jake Hampel komen maandagochtend om 08.00 uur zelfs twee pallets met kado’s brengen.

Optredens

Tijdens de actieweek wordt in Parkroad Café aan de Nobelstraat belangeloos opgetreden door verschillende Haagse artiesten. Bezoekers ‘betalen’ dan 1 kado als entree. Op maandag staan de jonge talenten van bandcoachingorganisatie Ready To Play op het podium, dinsdag treedt de groep Speakeasy op, woensdag is de groep Luminize te gast. Donderdag is er een Hollandse Avond met John Medley en Mike Peterson. De optredens starten steeds rond 20.30 uur. Op vrijdag is de grote finale en wordt om 20.00 uur de einduitslag bekendgemaakt.

Kom kado’s brengen

Hagenaars, bedrijven en andere organisaties worden opgeroepen om ook kado’s te komen brengen naar Parkroad Café. Dat kan elke dag van 07.00 tot 23.00 uur. De kado’s moeten nieuw of zo goed als nieuw zijn, niet ingepakt en met een waarde van ongeveer 15 euro. De kado’s mogen geen gebruikssporen hebben. Sintvoorieder1 wil graag dat alles werkt, dus het liefst ook met nieuwe batterijen. En ook liever geen gebruikte knuffels. De vrijwilligersorganisatie Sintvoorieder1 zorgt er vervolgens voor dat alle presentjes netjes worden ingepakt en bij de juiste kinderen terecht komen.

Den Haag FM is in de ether te ontvangen op 92.0 FM. Behalve op de radio is de actie voor Sintvoorieder1 ook de hele dag live te zien op Den Haag TV en op de website www.denhaagfm.nl en via de Den Haag FM-app. Mensen die op wat voor manier dan ook willen meehelpen aan de actie voor Sintvoorieder1 kunnen mailen naar sinterklaas@denhaagfm.nl of bellen naar 070 307 8899.

