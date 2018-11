Gratis romantisch in een koets langs de Hofvijver tijdens The Hague Highlights

ChristenUnie/SGP haalt kado’s op bij de mensen thuis voor Sintvoorieder1

Ook de ChristenUnie/SGP in de Haagse gemeenteraad doet mee aan de inzamelingsactie van Stichting Sintvoorieder1. “Ik heb mensen aangeboden om kado’s op te halen, dus ik ga de komende dagen de stad door sjezen”, vertelt de fractievertegenwoordiger Judith Klokkenburg op Den Haag FM.

“In eerste instantie hoopte ik dat mensen de kado’s kwamen brengen, maar de ophaalservice is populair”, vertelt Judith. Ze zorgt er ieder jaar voor dat het sinterklaasfeest nog wordt gevierd in haar familie. “Ik ben de aanstichter. Begin oktober regel ik dat we met mijn ouders en broers en zussen nog lootjes trekken en het samen vieren.” Vanuit die familiekringen heeft Judith ook nog geld gedoneerd gekregen. “De speelgoed winkel kan er ook nog op rekenen dat ik langskom.”

Den Haag FM ondersteunt de actie dit jaar met een serie speciale uitzendingen op radio en televisie vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Van maandag 19 november tot en met vrijdag 23 november kan iedereen daar tussen 07.00 en 23.00 uur kado’s komen inleveren. Naast de programma’s zal ook een aantal live concerten in het café worden gehouden.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.

Luister hier naar het interview met Judith Klokkenburg op Den Haag FM.

Foto: Gemeente Den Haag