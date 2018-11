DJ Ziggy verzorgt ‘afterparty’ van Den Haag FM-actieweek voor Sintvoorieder1

De bekende Haagse DJ Ziggy Kuylaars komt vrijdag 23 november een uur lang draaien tijdens de ‘afterparty’ van de Den Haag FM-actieweek voor Sintvoorieder1.

Vanaf komende maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 07.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Burgemeester Pauline Krikke opent de actieweek maandag om 09.00 uur. Naast radioprogramma’s zal ook een aantal live concerten in het café worden gehouden. Vrijdagavond 23 november om 20.00 uur wordt de einduitslag van de inzamelingsactie bekend gemaakt. De live radio- en televisie-uitzending gaat daarna nog door tot 23.00 uur. DJ Ziggy staat van 21.30 tot 22.30 achter de decks.

Ziggy Kuylaars, beter bekend als DJ Ziggy, is al jaren een bekende naam in de Haagse dancescene. Met een muzikale vader die ook DJ was en tegenwoordig radioprogramma’s maakt sloeg het muziekvirus al snel over naar Ziggy. Inmiddels heeft hij releases bij o.a. Spinnin Records en de labels van Afrojack en Steve Aoki. Daarnaast maakte hij voor Martin Solveig, Timbaland en Flo-rida officiele remixes. Van het podium is Ziggy ook niet vies. Naast alle grote festivals en clubs in Nederland ging hij op tour door Europa, vliegt hij regelmatig naar Azie en ook op Aruba en Curaçao is hij geen vreemde.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.