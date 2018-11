Gemeente onderzoekt of snorfiets met helm op naar rijbaan kan

Wethouder Robert van Asten van Verkeer laat onderzoeken in welke gebieden van de stad snorfietsers van de fietspaden geweerd kan worden. Zij moeten dan met een helm op naar de rijbaan voor auto’s. De reden is dat hun aanwezigheid op de fietspaden een “onhoudbare situatie” oplevert, aldus de wethouder. Eerder dit jaar werd bekend dat in Amsterdam de snorfietser naar de rijbaan moet.

Sinds oktober mogen snorfietsers al niet meer door de Grote Marktstraat rijden omdat ze volgens de gemeente met een te hoge snelheid door een voetgangersgebied reden. In het coalitieakkoord spraken Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks ook al af dat snorfietsers zoveel mogelijk van de fietspaden geweerd gaan worden. De landelijke overheid heeft dat nu ook mogelijk gemaakt. Vanaf 1 juli van dit jaar mogen provincies en gemeente bepalen op welke fietspaden de snorfietser naar de rijbaan moet. Dan moet er wel een helm gedragen worden, wat tot nog toe niet verplicht is voor de scooters met het blauwe kenteken.

Volgens de wethouder is er in Den Haag ook alle reden om de snorfietser naar de rijbaan te verwijzen. “De groei van het aantal fietsers en snorfietsers, het aantal ongevallen met gewonden en de snelheidsovertredingen van snorfietsers levert een onhoudbare situatie op het fietspad. Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan geeft naar verwachting een veiligere situatie voor fietsers, meer ruimte en een veiliger fietspad.”

Goed onderbouwd

Wel moet de gemeente met een “gedegen motivering” komen voordat de maatregel kan worden ingevoerd. De wethouder laat daarom een onderzoeken voor welke gebieden in de stad de maatregel moet gaan gelden. Het streven is om dat onderzoek in het voorjaar van 2019 klaar te hebben. De verwachting is dat de snorfietser dan een jaar later naar de rijbaan moet.

Foto: Flickr (FaceMePLS)