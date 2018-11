Gratis romantisch in een koets langs de Hofvijver tijdens The Hague Highlights

Tijdens de lichtprojecties van The Hague Highlights op het Binnenhof kan iedereen die dat wil gratis mee in een koetsje langs de Hofvijver.

De romantische ritjes worden verzorgd door Stalhouderij Hanemaaijer. Tijdens alle donderdagen van The Hague Highlights zal er tussen 18.00 en 22.00 uur een koets rijden. De koets gaat de hele avond heen en weer tussen het Mauritshuis en het standbeeld naast de haringkraam op het Buitenhof. Bezoekers van The Hague Highlights kunnen gratis gebruikmaken van deze service en dus genieten van al het lichtentertainment langs de Hofvijver.

Tijdens The Hague Highlights worden onder meer het Kurhaus en de Ridderzaal met speciale lichtshows tot leven gewekt. Tot en met donderdag 8 december staan in de stad nog meer lichtevenementen gepland. Zo is er op zaterdag 1 december – voor het eerst in Nederland – een vliegende aerobic-show met vuurwerk en presenteert Madurodam tussen donderdag 27 en zondag 30 december een lichtshow om terug te blikken op het jaar 2018.