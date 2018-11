Haags judotalent speelt thuiswedstrijd tijdens The Hague Grand Prix

In het weekend van 16 tot en met 18 november vindt The Hague Grand Prix Judo plaats in de Sportcampus Zuiderpark. The Hague Grand Prix is een internationaal judotoernooi waarvoor ’s werelds beste judoka’s naar Den Haag komen. “Het is bijzonder voor mij om thuis te spelen omdat mijn vrienden en familie me nu in levenden lijve kunnen zien vechten”, vertelt judoka Simeon Catharina op Den Haag FM.

De 20-jarige Haagse judoka maakt de laatste jaren een opmars in de judowereld. Hij werd al eens wereldkampioen onder de achttien jaar en onlangs veroverde Simeon zilver op het WK onder eenentwintig jaar. “Maar nu meedoen bij een toernooi voor senioren is toch echt wat anders dan bij de jeugd.” Als Simeon het goed doet kan hij veel punten pakken voor een hogere positie op de internationale ranglijst. “Als ik dit toernooi win kom is steeds dichterbij de Olympische Spelen van Tokio in 2020.”

Simeon vecht in de categorie onder de 100 kilo en komt zondag pas in actie, maar vrijdag begint het toernooi en wordt er geloot voor welke judoka’s tegenover elkaar komen te staan. “Het maakt mij niet zo veel uit wie dat wordt. Uiteindelijk moet ik ze toch allemaal verslaan als ik wil winnen.”

Foto: European Judo Union

Luister hier naar het interview met Simeon Catharina op Den Haag FM.