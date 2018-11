Haagse Hulde prijs voor bedrijf met het beste vrijwilligersbeleid

Naast de Haagse Helden prijs voor de Haagse vrijwilliger van het jaar, is er ook een prijs voor het bedrijf met het beste vrijwilligersbeleid, de Haagse Hulde prijs. Het gaat er dan vooral om dat het vrijwilligerswerk toegankelijk is voor alle doelgroepen.

Voor de prijs die in het leven is geroepen door de gemeente Den Haag zijn tien bedrijven genomineerd. “Het is belangrijk dat vrijwilligers hun werk goed kunnen doen en daarbij zijn organisaties heel belangrijk”, zegt Nancy Verkooijen, communicatieadviseur van PEP Den Haag die de wedstrijd organiseert.

Het bedrijf met het beste vrijwilligersbeleid krijgt een geld bedrag waarmee ze hun vrijwilligersbeleid verder kunnen verbeteren.

Luister hier naar het interview met Nancy Verkooijen op Den Haag FM

Foto: Tumisu