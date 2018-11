Leo’s Koffiehuis ronselt kado’s los van leveranciers voor Sintvoorieder1

Leo Dommanschet van het oer-Haagse koffiehuis in de Oudemansstraat helpt met het inzamelen van kado’s voor Sintvoorieder1. “Ik zou maar vast een grote opslag regelen als ik jullie was, want Leo’tje komt eraan”, vertelt Leo op Den Haag FM.

“Er staat een doos in het koffiehuis en ik heb gevraagd aan mijn vaste bezoekers om er een kado in te doen. Ook op Facebook heb ik al mijn vrienden gevraagd iets te doneren voor de actie.” Daar laat Leo het niet bij zitten. “Ik ga ook nog bij alle groothandels waar ik al jaren kom vragen of ze wat over hebben voor de kinderen van Den Haag.”

Den Haag FM ondersteunt de actie dit jaar met een serie speciale uitzendingen op radio en televisie vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Van maandag 19 november tot en met vrijdag 23 november kan iedereen daar tussen 07.00 en 23.00 uur kado’s komen inleveren. Naast de programma’s zal ook een aantal live concerten in het café worden gehouden.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.

Luister hier naar het interview met Leo Dommanschet op Den Haag FM.