Minister Kaag probeert Amerikaanse president Trump naar Den Haag te halen

Als het aan minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel ligt, brengt de Amerikaanse president Donald Trump volgend jaar een bezoek aan Den Haag.

Nederland organiseert volgend jaar samen met de Amerikaanse overheid de Global Entrepreneurship Summit (GES). Het evenement vindt op 4 en 5 juni plaats in het World Forum in Den Haag. Er worden zo’n 2.000 deelnemers verwacht van over de hele wereld. Op de agenda staan onderwerpen als voedsel, water, energie, gezondheid, connectiviteit, arbeid en toegang tot kapitaal. Het congres kost vijftien miljoen euro, dat door Nederland wordt betaald.

Namens de Amerikaanse regering komt in ieder geval minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken naar Den Haag, maar er wordt gehoopt dat ook Trump aanwezig is. Hij is op dat moment toch in Europa om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Krikke: “Trump van harte welkom”

Burgemeester Pauline Krikke reageerde donderdag op de mogelijke komst van The Donald naar Den Haag. “President Trump is van harte welkom in Den Haag. Dan laten we hem ook meteen het Vredespaleis en het International Criminal Court zien”, aldus Krikke tegen radiozender BNR. Krikke schat de kans dat Trump naar den Haag komt positief in. Naast het netwerken voor ondernemers, investeerders en politici hoopt de burgemeester op economische voordelen voor hotels en restaurants. “Het is voor ons als stad en als land heel belangrijk dat het Global Entrepreneurship Forum in Den Haag is.”

Foto: Gage Skidmore