Parlementariërs zetten ondernemers in het zonnetje

Verschillende Europarlementariërs en Tweede Kamerleden gaan vrijdag, de Dag van de Ondernemer, op werkbezoek bij kleine en middelgrote bedrijven in Zuid-Holland. De politici willen zo de ondernemers bedanken voor hun lef, doorzettingsvermogen en bijdrage aan economie en maatschappij.

Tweede Kamerlid Selcuk Özturk van de partij Denk gaat vrijdag naar restaurant Mevlana in Den Haag. Deze Turkse horecaonderneming heeft inmiddels meerdere filialen in onze stad. Eigenaar Mustafa Sekerli heeft de ambitie om van Mevlana een landelijk merk in de horeca te maken.

De Dag van de Ondernemer werd drie jaar geleden het leven geroepen als nieuwe traditie om de circa 1,8 miljoen zelfstandig ondernemers in ons land te prijzen voor wat zij doen. Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland moet het vooral een positieve en feestelijke dag worden, maar met een serieuze ondertoon. “Mensen zien dat niet de grote bedrijven maar juist de vele duizenden betrokken en actieve lokale ondernemers de leefbaarheid in steden, dorpen en wijken versterken.”