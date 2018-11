PVV tegen ‘schoolreisje’ gemeenteraad naar Düsseldorf

De Commissie Leefomgeving van de Haagse gemeenteraad vertrekt deze donderdag met de spelersbus van ADO Den Haag naar Düsseldorf voor een tweedaags werkbezoek over het openbaar vervoer in die stad. De PVV neemt geen deel aan dit uitstapje en heeft raadsvragen gesteld aan het stadsbestuur over nut en de noodzaak van deze excursie.

“De ene wethouder gaat naar China, de ander komt net terug uit London. De burgemeester fietst wat rond in India en nu gaat de hele Commissie Leefomgeving op kosten van de Haagse belastingbetaler naar Düsseldorf voor een presentatie over het OV. Ik vind het allemaal nogal wat”, zegt fractievoorzitter Karen Gerbrands. “Volgens mij was het een stuk goedkoper geweest als we een expert uit Düsseldorf hierheen hadden laten komen om een presentatie te geven. Wij zullen ons als PVV blijven verzetten tegen ordinaire geldsmijterij en weigeren daarom deel te nemen aan dit soort snoepreisjes.”

Het is niet de eerste keer dat de PVV zich verzet tegen uitstapjes van politici in de Haagse gemeenteraad. Eerder stelde de partij al vragen over de “snoepreis” van burgemeester Krikke naar India en de “maanreis” van wethouder Karsten Klein naar Amerika.

Foto: Pixabay.com