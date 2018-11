Uniek optreden van Luminize op woensdag 21 november in Parkroad Café voor Sintvoorieder1

Toen Den Haag FM aankondigde zich een week lang in te gaan zetten voor de stichting Sintvoorieder1 hing binnen een dag zangeres Marcela Oroši van de groep Luminize aan de telefoon met het aanbod om mee te komen helpen. Woensdag 21 november treedt de rockband op in Parkroad Café.

Luminize bestaat uit vier muzikanten uit Kroatië. De bandleden zijn een paar jaar geleden in Den Haag komen wonen om vanuit hier te werken aan hun internationale carrière. De band trad eerder op tijdens het Bevrijdingsfestival Den Haag en Parkpop, ook waren ze een aantal keer support-act bij optredens van de Golden Earring. Op dit moment doet de groep mee aan het televisieprogramma ‘The Voice of Holland’. “We hebben het drukker dan ooit”, zegt zangeres Marcela. “Maar voor deze actie van Den Haag FM maken we graag tijd vrij.” Het concert in Parkroad Café start woensdag 21 november om 20.30 uur. Mensen die bij het concert willen zijn moeten als entree minimaal één kado meenemen.

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november zendt Den Haag FM van 07.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Naast radioprogramma’s zal ook een aantal live concerten in het café worden gehouden. Hou deze website in de gaten voor meer informatie.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.