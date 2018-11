50 Jaar De Uithof in Zaterdag Live op Den Haag TV

Elke week is het programma Zaterdag Live te zien op Den Haag TV en te beluisteren op Den Haag Totaal. In de uitzending komend weekend wordt onder meer aandacht besteed aan het vijftigjarig bestaan van De Uithof.

De Uithof ligt in het zuidwesten van Den Haag, aan de rand van de stad. Samen met recreatiegebied Madestein vormt De Uithof een groene buffer tussen de stad en het Westlandse kassengebied. Boerderij Adrianahoeve bij de manege is een overblijfsel van de oorspronkelijke Uithofpolder. De Uithof is in een periode van ruim 25 jaar aangelegd. Het is nu één van de grootste groengebieden van Den Haag. Zo zijn er maar liefst 355 soorten planten, vissen en vogels. Het is ook een recreatief gebied. Geen zin om te wandelen of te fietsen? Ga dan naar de ijsbaan, skibaan of klimhal. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een terugblik en een blik op de toekomst.

In Zaterdag Live wordt erover gesproken met Wil Bianchi van de Fietsersbond en Ab Jansen van ATV De Uithof. Het programma wordt zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur uitgezonden vanuit de studio van RTV Discus aan De Dreef 247. Publiek is welkom.