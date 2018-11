Beulszwaard Johan van Oldenbarnevelt naar Gevengenpoort

Het zwaard waarmee Johan van Oldenbarnevelt in 1619 op het Binnenhof zou zijn onthoofd, komt deze winter terug naar Den Haag. Het wapen wordt tentoongesteld in Museum de Gevangenpoort. Daar is vanaf medio februari een presentatie over het proces tegen en de executie van de staatsman.

Om het zwaard is het één en ander te doen onder historici. Het Rijksmuseum bezit ook een zwaard waarmee Van Oldenbarnevelt zou zijn gedood, maar dat betwijfelt de echtheid daarvan inmiddels flink. De Staatlichen Kunstsammlungen in het Duitse Dresden hebben echter een zwaard dat zeker aan Hans Pruijm heeft toebehoord, de scherprechter die ook zeker Van Oldenbarnevelt op het Binnenhof executeerde. Dat zwaard, nu tijdelijk in het Rijks te zien, komt in februari naar de stad waar Van Oldenbarnevelt is opgepakt en omgebracht.

Het Haags Historisch Museum opent op zaterdag 1 december al een expositie over Van Oldenbarnevelt. Daarin zijn behalve historische documenten, schilderijen, spotprenten, politieke en religieuze propaganda ook persoonlijke bezittingen te zien.

Foto: Catharina Abels