Check hier het tijdschema van de Popronde Den Haag

Zaterdag komt het reizend popfestival Popronde naar Den Haag. De hele dag zijn er optredens in cafés en andere plekken in onze stad. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.

Tijdschema:

13.15 Jasper Mook (Coffeecompany, Korte Poten 21)

14.00 John-Lewis Cabot (Empire Records, Korte Houtstraat 12)

14.15 Ava Nova (Coffeecompany, Korte Poten 21)

15.15 Yip Roc (Coffeecompany, Korte Poten 21)

16.00 Anemone (Haagsche Kopjes, Vondelstraat 14)

17.30 The Tambles (Fearless Tattoo, Prinsestraat 60)

14.30 Janna Lagerström (Van Kinsbergen, Prins Hendrikplein 15)

16.00 YVI (Van Kinsbergen, Prins Hendrikplein 15)

17.00 Faradays (De Prael, Esperantoplein 20)

19.00 Anemone (O’Caseys, Noordeinde 140)

19.00 Kita Menari (Mingle Mush, Anna van Buerenplein 712)

19.30 Jasper Mook (Murphy’s Law, Dr. Kuyperstraat 7)

20.00 Elsa Lester (The Grey Space, Paviljoensgracht 20)

20.00 I’m With Stupid (De Prael, Esperantoplein 20)

20.00 Teddy’s Hit (Paardcafé, Prinsegracht 10)

20.15 Bourbon Avenue (Mingle Mush, Anna van Buerenplein 712)

20.30 Donna Blue (Brody’s, Korte Molenstraat 2)

20.30 Ward (De Bieb, Veenkade 7)

20.45 Gyo Kretz (Leopold, Plein 17)

20.45 Jibber Jabber & the Jams (Kompaan, Saturnusstraat 55)

21.00 Boy on the Moon (Cremers, Prinsestraat 84)

21.00 Morado (De Gekke Geit, Lutherse Burgwal 5)

21.30 Anna-Rose (September, Grote Markt 26)

21.30 Carina Nebula (The Grey Space, Paviljoensgracht 20)

21.30 Roel Pothoven (Vincenzo’s, Prins Hendrikstraat 75)

21.40 Millenials (Paardcafé, Prinsegracht 10)

21.45 Black Operator (O’Caseys, Noordeinde 140)

21.45 Karel (Het Magazijn, Grote Markt 10)

21.45 Surf Aid-Kit (Brody’s, Korte Molenstraat 2)

22.00 Donkey Kung Fu (Kompaan, Saturnusstraat 55)

22.00 Moon Moon Moon (Zwarte Ruiter, Grote Markt 27)

22.00 Van Common (De Bieb, Veenkade 7)

22.15 Ava Nova (Berger, Plein 18)

22.15 Lilø (Café Cremers, Prinsestraat 84)

22.30 Coolboxer (Paard , Prinsegracht 12)

22.30 Samora (September, Grote Markt 26)

22.45 Baptips (Het Magazijn , Grote Markt 10)

23.00 John-Lewis Cabot (Van Kinsbergen, Prins Hendrikplein 15)

23.00 Subterranean Street Society (Brody’s, Korte Molenstraat 2)

23.00 The Tambles (O’Caseys, Noordeinde 140)

23.15 Lotte Walda (Hoender & Hop, Grote Markt 25)

23.15 Smudged Toads (The Grey Space, Paviljoensgracht 20)

23.15 Tape Toy (Zwarte Ruiter, Grote Markt 27)

23.20 Abdomen (Paardcafé, Prinsegracht 10)

23.30 Sheila and the Kit (De Bieb, Veenkade 7)

00.15 Love Couple (Paard, Prinsegracht 12)

00.30 HoppaH! (Hoender & Hop, Grote Markt 25)

00.30 Yip Roc (Zwarte Ruiter, Grote Markt 27)

01.45 Thaïti (Paard, Prinsegracht 12)

